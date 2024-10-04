U20 Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

04 Ekim 2024 21:39 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 21:41

U20 Milli Futbol Takımı'nın U20 Elit Lig'de Portekiz ve Polonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

U20 Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu. Aday kadroya davet edilen futbolcular, 6 Ekim Pazar günü saat 18.00'de İstanbul Kavacık Park Inn by Radisson Hotel'de bir araya gelecek. U20 Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Corendon Alanyaspor) Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Yiğit Fidan (Fatih Karagümrük A.Ş.), Furkan Demir (TSV Hartberg), Umut Erdem (Manisa Futbol Kulübü), Berkay Yılmaz (1. FC Nürnberg) Orta Saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Burak Gültekin (Altınordu), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Eren Öztürk (VSG Altglienicke), Furkan Yöntem (Altınordu), Mehmet Eray Özbek (Bellona Kayserispor), Arda Süne (1. FC Köln), Ahmet Karademir (Isparta 32 Spor), Sami Satılmış (Altınordu) Forvet: Abdul Halim Eroğlu (TSG Balingen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), İlkan Sever (Altınordu), Fırat Alpsoy (1. FC Düren) İlgili Haberler Ghezzal'ın sakatlık raporu belli oldu! Liverpool, Karim Adeyemi'yi yakından takip ediyor! Paul Pogba'nın cezasında indirime gidiliyor! Andre Ayew, Le Havre ile sözleşme imzaladı!