Paul Pogba'nın cezasında indirime gidiliyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 20:12 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 20:14
Fransız futbolcu Paul Pogba'ya verilen 4 yıllık men cezası 18 aya indirildiği açıklandı.
Fransız futbolunun önemli isimlerinden Paul Pogba'nın doping sebebiyle futboldan 4 yıl men edilmesi kararında indirime gidildiği ortaya çıktı.
Daily Mail'in haberine göre; CAS'ın Paul Pogba'nın 4 yıllık cezasını 18 aya düşürdüğü aktarıldı.
Fransız futbolcunun, Ocak ayından sonra Juventus ile antrenmanlara başlayacağı açıklandı. Paul Pogba'nın Mart 2025'ten itibaren maçlarda forma giyebileceği bildirildi.
31 yaşındaki orta sahanın Juventus ile olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
US Torcy altyapısında futbola başlayan Paul Pogba daha sonra Le Havre altyapısı ve Manchester United'da oynadı.
Kaynak: tgrthaber.com