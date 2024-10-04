Liverpool, Karim Adeyemi'yi yakından takip ediyor!

04 Ekim 2024 19:46 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 19:49

Premier Lig devi Liverpool, Ocak ayı transfer döneminde Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi'yi gözüne kestirdi.

Premier Lig takımı Liverpool'da takım yıldızı Mohamed Salah'ın ayrılık ihtimali sonrası transfer çalışmaları başlatıldı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'ın veda ihtimali sebebiyle yeni transfer yapmayı planladığı açıklandı.

Alman basınından BILD'in haberine göre; Liverpool'un Karim Adeyemi'i Mohamed Salah'ın alternatifi olarak belirlediği aktarıldı. Premier Lig devinin, 22 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund'a 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

SEZON KARNESİ

Karim Adeyemi, bu sezon Alman devi Borussia Dortmund'da 8 karşılaşmada forma giydi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu mücadelelerde 5 gol attı ve 3 asist üretti.