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Andre Ayew, Le Havre ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 20:53 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 20:53
Andre Ayew, Le Havre ile sözleşme imzaladı!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew, Fransız takım Le Havre ile sözleşme imzaladı.

Le Havre'den geride kalan sezonun ardından ayrılan ve boşa çıkan André Ayew, Ligue 1 takımına geri döndü. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Ligue 1 takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Ganalı forvet Andre Ayew Fenerbahçe forması altında 38 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist üretti.

Andre Ayew Süper Lig'e geri döndü | Milat Gazetesi

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Kaynak: tgrthaber.com

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