Andre Ayew, Le Havre ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 20:53 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 20:53
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew, Fransız takım Le Havre ile sözleşme imzaladı.
Le Havre'den geride kalan sezonun ardından ayrılan ve boşa çıkan André Ayew, Ligue 1 takımına geri döndü. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Ligue 1 takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE KARNESİ
Ganalı forvet Andre Ayew Fenerbahçe forması altında 38 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com