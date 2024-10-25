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Fenerbahçe-Bodrumspor maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
25 Ekim 2024 10:54 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:54
Fenerbahçe-Bodrumspor maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe-Bodrumspor maçı oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını bekleme başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig​'in onuncu haftası kapsamında Bodrumspor ile karşılaşacak.

Ligde Samsunspor ile oynadığı son karşılaşmada berabere kalan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3 puanı almaya çalışacak.

Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Bodrumspor biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu gündeme geldi.

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FENERBAHÇE-BODRUMSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Bodrumspor Süper Lig kapsamında 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın biletlerinin bugün (25 Ekim 2024 Cuma) satışa çıkması bekleniyor.

Ancak sarı-lacivertli kulüp tarafından biletler ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe-Bodrumspor maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor - 2. Resim

FENERBAHÇE-BODRUMSPOR BİLETLERİ NE KADAR OLACAK?

Fenerbahçe'nin Bodrumspor karşılaşmasının biletleri de henüz açıklanmadı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanacak olan bilet​ satış duyurusunun ardından fiyatların da belli olması bekleniyor.

26 Ağustos tarihinde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının biletlerinin fiyatları ise şöyle olmuştu:

  1. KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ:  900,00 TL
  2. FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL
  3. FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL
  4. FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL
  5. FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL
  6. FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL
  7. FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL
  8. FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL
  9. FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK:  4.150,00 TL
  10. FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL
  11. VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL
  12. MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL

Fenerbahçe-Bodrumspor maçının biletlerinin bugün satışa çıkması bekleniyor - 3. Resim

FENERBAHÇE-BODRUMSPOR İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Bodrumspor ilk defa karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de oynadıkları son 5 maçın 3'ünde galibiyet, birer tanesinde ise beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Ligde Fenerbahçe 17 puan ile dördüncü sırada yer alıyor.

Bodrumspor ise son 5 karşılaşmanın ikişer tanesinde galibiyet ile mağlubiyet, bir tanesinde ise beraberlik aldı.

Süper Lig'de 10 puan toplayan Bodrumspor 12. sırada yer alıyor.

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Kaynak: TGRT HABER
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