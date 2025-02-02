Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında kimler eksik? Sarı kart sınırında olan ve sakat oyuncular belli oldu

02 Şubat 2025 15:54 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:29

Fenerbahçe bugün (2 Şubat 2025 Pazar) Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala FB - Çaykur Rizespor maçında eksik ve sakat olan oyuncular belli oldu. Ayrıca sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Diego Carlos ve Talisca'nın maçta oynayıp oynamayacağı da netleşti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası kapsamında Fenerbahçe bugün kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler son haftalarda transferlerle de birlikte yakaladığı olumlu havayı devam ettirmek istiyor.

Özellikle Galatasaray'ın kötü görünen performansından faydalanıp aradaki puan farkını kapatmayı planlıyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında şu an 6 puan fark bulunuyor. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçından 3 puan alarak maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Mert Müldür ve Dominik Livakovic'in sakatlığı bulunuyor.

Livakovic'in karşılaşmada oynama ihtimalinin de bulunduğu belirtiliyor. Sağ arka adalesinden sakatlanan başarılı file bekçisi uzun zamandır tedavi görüyor.

Livakovic'in oynamaması durumunda ise İrfan Can Eğribayat'ın sarı-lacivertlilerin kalesini koruması bekleniyor. Çaykur Rizespor'da ise sadece Eray Korkmaz'ın sakatlığı bulunuyor.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR SARI KART SINIRINDA OYUNCULAR

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor karşılaşmasında Flip Kostic, Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri sarı kart sınırında yer alıyor.

Bu futbolculardan herhangi birisi bu karşılaşmada sarı kart görürse, haftaya oynanacak olan Alanyaspor deplasmanında forma giymeyecekler.

Çaykur Rizespor'da ise Samet Akaydın, Giannis Papanikolaou ve Dal Versenovic sarı kart sınırında yer alıyor.

TALİSCA FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın bu karşılaşmada oynamayacağı tahmin ediliyor.

Talisca'nın antrenman ve maç eksiklerinden dolayı Alanyaspor deplasmanında ilk defa sarı-lacivertli formayı giyeceği tahmin ediliyor.

Ancak karşılaşmanın sonuna doğru Talisca'nın yedeklerden oyuna gireceği de iddia edildi.

DİEGO CARLOS FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertlilerin bir diğer transferi Diego Carlos'un, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe stoper hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısında büyük eksiklikler yaşadı.

Diego Carlos'un hızlıca takıma alışması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.