Fenerbahçe-Erzurumspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe kimdir? İstatistikleri ve yönettiği Fenerbahçe maçları

05 Şubat 2025 13:25 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:41

TFF tarafından bu hafta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması maçlarının hakemleri duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe-Erzurumspor maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği Fenerbahçe maçları ve istatistikleri taraftarların gündeminde yer alıyor. Adnan Deniz Kayatepe, sarı-lacivertlilerin ilk kez maçını yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. B Grubu'nda 3 puan ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, bugün (5 Şubat 2025 Çarşamba) Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe-Erzurumspor karşılaşmasının hakeminin kim olacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Samet Özkul yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak ise Mehmet Ali Özer görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise henüz açıklanmadı.

ADNAN DENİZ KAYATEPE KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ

Adnan Deniz Kayatepe, 17 Şubat 1992 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi.

Balıkesir bölgesinin hakemi olan deneyimli isim bu sezon 7 TFF 1. Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 karşılaşmada görev aldı.

Bu maçlarda toplam 32 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe'nin ise ilk defa bir karşılaşmasında görev alacak.

Erzurumspor'un ise 14 Aralık 2024 tarihinde oynanan İstanbulspor-Erzurumspor maçında görev almıştı. İstanbulspor'un 3-2 galibiyet aldığı karşılaşmada Erzurumspor 1 sarı kart gördü.