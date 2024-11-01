Ferdi Kadıoğlu'nun Liverpool-Brighton maçında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi
3 gün aranın ardından Brighton bu sefer de Premier Lig'in 10. haftası kapsamında Liverpool ile deplasman maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Ferdi Kadıoğlu'nun Liverpool-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı araştırılmaya başlandı.
İngiltere Premier Lig'in 10. hafta maçları kapsamında Brighton ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
30 Ekim Çarşamba günü karşılaşan iki takım 3 gün arayla tekrardan maç yapacak.
Premier Lig'de 16 puan ile altıncı sırada yer alan Brighton deplasmanda Liverpool'u yenerek üst sıralara çıkmayı hedefliyor.
Liverpool ise ligde 22 puan ile Manchester City'nin hemen arkasında yer alıyor.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Liverpool-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.
FERDİ KADIOĞLU LİVERPOOL-BRİGHTON MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Brighton'da yaşadığı sakatlığın ardından sahalara başarılı bir geri dönüş gerçekleştiren milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun Liverpool-Brighton maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Ferdi Kadıoğlu, 30 Ekim Çarşamba günü oynanan Brighton-Liverpool karşılaşmasında da ilk 11'de başlamıştı.
Milli futbolcunun Brighton'daki bu sezon istatistikleri ise şöyle:
- Premier Lig | 5 Maç | 300 dakika süre
- EFL Cup | 2 Maç | 1 gol | 53 dakika süre
LİVERPOOL-BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Premier Lig'in 10. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Liverpool-Brighton karşılaşması 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Brighton kazanırsa 19 puana ulaşacak. Liverpool ise Manchester City'den liderliği alma konusunda önemli bir avantaj elde etmiş olacak.