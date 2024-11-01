Ferdi Kadıoğlu'nun Liverpool-Brighton maçında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

01 Kasım 2024 14:36 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:08

3 gün aranın ardından Brighton bu sefer de Premier Lig'in 10. haftası kapsamında Liverpool ile deplasman maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Ferdi Kadıoğlu'nun Liverpool-Brighton maçında oynayıp oynamayacağı araştırılmaya başlandı.