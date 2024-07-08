Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosunda Eda Erdem Dündar kaptan olarak forma giyecek
2024 Paris Olimpiyat Oyunları 27 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Olimpiyatlarda yer alan A Milli kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda Eda Erdem Dündar kaptan olarak yer aldı. Filenin Sultanları ilk maçına 29 Temmuz'da çıkacak.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kaldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı oyunlar 27 Temmuz tarihinde başlayacak.
Vatandaşlar tarafından Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçlarda sakatlığı nedeniyle yer alamayan Eda Erdem'in kadroda yer alıp almayacağı ise merak edildi.
EDA ERDEM PARİS OLİMPİYATLARINDA OYNAYACAK MI?
Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya'nın yer aldığı C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.
Kadroda Eda Erdem Dündar'da kaptan rolünde yer aldı.
Kadronun tamamı ise şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay - Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt - Hande Baladın - Meliha Diken - Tuğba İveğin - Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan) - Zehra Güneş - Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 Oyuncu: Beyza Arıcı