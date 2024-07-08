Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosunda Eda Erdem Dündar kaptan olarak forma giyecek

Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosunda Eda Erdem Dündar kaptan olarak forma giyecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:50
Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosunda Eda Erdem Dündar kaptan olarak forma giyecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları 27 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Olimpiyatlarda yer alan A Milli kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda Eda Erdem Dündar kaptan olarak yer aldı. Filenin Sultanları ilk maçına 29 Temmuz'da çıkacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kaldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı oyunlar 27 Temmuz tarihinde başlayacak.

Vatandaşlar tarafından Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan maçlarda sakatlığı nedeniyle yer alamayan Eda Erdem'in kadroda yer alıp almayacağı ise merak edildi.

Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosunda Eda Erdem Dündar kaptan olarak forma giyecek - 1. Resim

EDA ERDEM PARİS OLİMPİYATLARINDA OYNAYACAK MI?

Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya'nın yer aldığı C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.

Kadroda Eda Erdem Dündar'da kaptan rolünde yer aldı.

Kadronun tamamı ise şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay - Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt - Hande Baladın - Meliha Diken - Tuğba İveğin - Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan) - Zehra Güneş - Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 Oyuncu: Beyza Arıcı

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...