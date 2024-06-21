Filenin Sultanları Polonya'ya 3-2 yenilerek FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde mağlup oldu

21 Haziran 2024 19:12 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 19:13

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanan FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenildi.

TÜRKİYE POLONYA MAÇI DETAYLARI

Filenin Sultanları, Polonya ile karşılaştığı çeyrek final maçında setlerde 20-25, 25-22, 25-20, 19-25 ve 15-11'lik skorlarla mağlup oldu.

Bu sonuçla, Türkiye, FIVB Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

POLONYA YARI FİNALDE KİMİNLE KARŞILAŞACAK?

Polonya, bu galibiyetle yarı finale yükselerek İtalya ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları'nın performansı ve Polonya'nın yarı finaldeki şansı konusunda sosyal medyada izleyiciler ikiye bölünmüş durumda.

Ay-yıldızlılar, güçlü performanslarına rağmen çeyrek finalde elenerek turnuvaya veda ettiler.

Şimdi ise yarı final heyecan ile bekleniyor.