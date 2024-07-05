Fransa Portekiz'i yenerse yarı finalde İspanya Almanya maçının kazanını ile 9 Temmuz'da oynayacak
EURO 2024 son 16 turu aşaması sona erdi. Fransa çeyrek final aşamasında Portekiz ile eşleşti. Fransa'nın Portekiz'i yenmesi durumunda eşleşme ihtimali olduğu rakipleri belli oldu.
Avrupa'nın en prestijli uluslararası turnuvası 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turu sona erdi.
Fransa, Portekiz, Almanya, İspanya, Türkiye, Hollanda, İngiltere ve İsviçre çeyrek final aşamasına yükselen takımlar oldu.
Fransa ve Portekiz'in eşleştiği çeyrek final aşaması bugün (5 Temmuz) tarihinde başlıyor.
Futbolseverler tarafından Fransa'nın Portekiz'i yenmesi durumunda karşılaşacağı rakip merak ediliyor.
FRANSA PORTEKİZ'İ YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?
Fransa, Portekiz'i yenerse yarı finale yükselerek İspanya-Almanya maçının kazanını ile karşılaşacak.
Yarı final karşılaşması 9 Temmuz Salı günü saat 22.00'da Münih şehrinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak.
İspanya-Almanya maçının kazanını ise yine bugün saat 19.00'da oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.