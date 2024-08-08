Fransa'dan gelen Masterchef Beyza Aydın, ana kadroya 16. olarak dahil oldu

08 Ağustos 2024 09:33 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:43

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışmada yarışmacılar tabaklarını şeflere sunmaya devam ederken ana kadro tamamlandı.

Türkiye'nin birçok yerinden dahil olan yarışmacıların katıldığı Masterchef'te heyecan devam ederken Beyza Aydın'da gündeme geldi.

MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Konyalı olan yarışmacı Fransa'da doğup büyüdü. 23 yaşında olan Aydın, lise eğitimini aşçılık bölümünde tamamlamak istedi fakat kayıt yaptıramayarak sigorta bölümünden mezun oldu.

Babası da eski aşçı olan yarışmacı Fransa'da pastacılık ile uğraşıyor.

EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programına dahil olan Beyza Aydın, evli değilken çocuğu da bulunmuyor.

MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ, ANA KADRODA MI?

Heyecanla takip edilen Masterchef yarışmasına katılan Beyza Aydın 23 yaşında olurken hayallerini gerçekleştirmek için yarışmaya katılırken heyecanını da gizleyemedi.

İlk turda avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides tabağı ile 3 şeften de evet oyu alarak bir üst tura çıkmıştı.

2. turda 3'lü düelloya çıkan yarışmacı son turda kendi grubundan birinci olarak çıkarak ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.