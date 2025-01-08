Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Galatasaray kupaya 1 puanla başladı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 23:01 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 23:04
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İki takım puanları paylaşmak zorunda kaldı.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Avrupa Ligi'nde de yenilgiyle tanışmayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı.
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ziraat Türkiye Kupası C grubu Galatasaray Başakşehir maçı Rams Park'ta saat 20:30'da başladı.
Galatasaray Başakşehir mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi.
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
Galatasaray'ın gollerini 51. dakikada Davinson Sanchez 74. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Başakşehir'in gollerini ise 35. dakikada Deniz Türüç ve 53. dakikada Piatek attı.
Michy Batshuayi son dakikalarda penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Başakşehir'de 85. dakikada Onur Ergün, takımını 10 kişi bıraktı.
Kaynak: TGRT Haber