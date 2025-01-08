08 Ocak 2025 17:47 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:48

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele edecek. Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası grubunda 6 takım yer alıyor. Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası grubu ve rakipleri merak edildi. Her takım, gruplarında 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple toplam 3 maç yapacak. İlk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, Galatasaray​'ın Ziraat Türkiye Kupası​'ndaki rakipleri belli oldu.

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBU

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alacak. Grup, RAMS Başakşehir​, TÜMOSAN Konyaspor​, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor gibi çeşitli liglerden takımlarla tamamlandı. Bu gruplama, kupaya katılan 24 takımın 8'erli 3 torbaya dağıtılmasıyla şekillendi. Her torbadan iki takım, grupları oluşturmak için seçildi.

Bu grup sistemi ile Galatasaray hem Süper Lig'den hem de alt liglerden gelen rakiplerle karşılaşacak. Galatasaray, bu maç trafiğinde farklı stratejiler ve oyuncu rotasyonlarıyla turnuvada başarı arayacak. Gruplardaki ilk maçlar, 7, 8 ve 9 Ocak'ta oynanacak, bu da Galatasaray'ın yeni yıla kupada hızlı bir başlangıç yapmasını sağlayacak.

GALATASARAY'IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Galatasaray'ın C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Maç: Galatasaray - RAMS Başakşehir Maç: Boluspor - Galatasaray Maç: Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor

Bu maçlar, kendi aralarında tek maç üzerinden oynanacak, bu da her maçın önemini artırıyor.

Maçların sonucunda, grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Galatasaray, bu maçlarda en iyi performansını sergileyerek, kupaya ulaşmayı hedefliyor.

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUBUNDA KİMLER VAR?

C Grubu'nda Galatasaray'ın yanı sıra RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor yer alıyor.

Galatasaray, bu grupta hem ligdeki rakipleriyle hem de alt liglerden gelen takımlarla karşılaşarak, kupada ilerleme şansını artırmayı hedefleyecek. Her maç, çeyrek finale çıkma yolunda kritik bir önem taşıyacak.

GALATASARAY HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alıyor.

GALATASARAY'IN C GRUBU'NDAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor ile aynı grupta.

GALATASARAY KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Galatasaray, C Grubu'nda 3 maç oynayacak.

GRUPLARDA İLK KAÇ SIRAYI ALAN TAKIM ÇEYREK FİNALE ÇIKACAK?

Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.