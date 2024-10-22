Galatasaray-Elfsborg maçında İsmail Jakobs oynamayacak! Sakatlık durumu açıklandı

22 Ekim 2024 14:30 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:01

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında Galatasaray-Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala İsmail Jakobs Galatasaray-Elfsborg maçında neden yok sorusu gündeme geldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçları kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından İsmail Jakobs'un oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

İSMAİL JAKOBS GALATASARAY-ELFSBORG MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

İsmail Jakobs Galatasaray'ın UEFA isim listesinde yer almadığı için Elfsborg maçında forma giymeyecek.

Ayrıca Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanan Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasının 23. dakikasında İsmail Jakobs sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre İsmail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

İSMAİL JAKOBS SAKATLIK DURUMU

Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre İsmail Jakobs 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulübün yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır."