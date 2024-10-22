Galatasaray-Elfsborg maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Avrupa Ligi başlıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 10:08

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Galatasaray-Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala karşılaşmanın hakeminin kim olduğu açıklandı. Taraftarlar tarafından hakemin istatistikleri merak ediliyor.

Milli aranın ardından UEFA Avrupa Ligi kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimizden Galatasaray yarın İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek. UEFA tarafından Galatasaray-Eflsborg maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. GALATASARAY-ELFSBORG MAÇININ HAKEMİ KİM? Avrupa Ligi'nin üçüncü haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Elfsborg karşılaşmasının hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug olacak. Jug'un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacakken dördüncü hakem olarak Mihael Antic görev alacak. MATEJ JUG KİMDİR, NERELİ? Matej Jug, 25 Eylül 1980 yılında Slovenya'da dünyaya geldi. 2007 yılında FIFA korkatı alan 44 yaşındaki deneyimli hakem Galatasaray'ın kariyeri boyunca sadece bir maçını yönetti. Avrupa Ligi grup aşaması kapsamında 16 Eylül 2021 tarihinde oynadığı Galatasaray-Lazio karşılaşmasında görev aldı. Temsilcimizin galibiyeti ile 1-0 biten karşılaşmada sarı-kırmızılılar 1 sarı kart görürken Lazio ise 3 sarı kart aldı. GALATASARAY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 4 puan ile sekizinci sırada yer alıyor. Eflsborg ise oynadığı karşılaşmalarda birer galibiyet ve mağlubiyet alarak 3 puan ile 16. sırada bulunuyor. İlgili Haberler Beşiktaş'ta Mert Günok şoku! Galatasaray derbisinde yok Galatasaray'da Sacha Boey bombası! Devre arasında geliyor mu? Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu