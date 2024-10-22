Galatasaray-Elfsborg maçında Muslera yok! Karşılaşmada kalecinin kim olacağı belli oldu

22 Ekim 2024 15:03 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:25

Temsilcimiz Galatasaray 23 Ekim 2024 Çarşamba günü Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Maçta Muslera'nın neden olmadığı merak edilirken Günay Güvenç'in forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray-Elfsborg maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Avrupa Ligi başlıyor

Galatasaray-Elfsborg maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Avrupa Ligi başlıyor

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Galatasaray ile İsveç temsilcisi Elfsborg yarın karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.30'da karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada Fernando Muslera'nın oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

MUSLERA GALATASARAY-ELFSBORG MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadeleleri kapsamında Young Boys ile karşılaşmıştı.

Karşılaşmanın rövanş maçında Muslera rakip takım oyuncusuna yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart aldı.

UEFA tarafından maç sonrası yapılan açıklamaya göre Muslera'ya 3 maç men cezası verilmişti.

Bu sebepten dolayı da Galatasaray-Elfsborg maçında Muslera forma giymeyecek.

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇININ HAKECİSİ KİM?

Galatasaray-Eflsborg maçında kalede Günay Güvenç'in yer alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların PAOK ve RFS karşılaşmalarında Günay Güvenç kaleyi korumuştu.

Elfsborg maçı öncesi Okan Buruk ile birlikte Günay Güvenç basın toplantısı düzenledi.

Ancak kadroda bulunan Batuhan Şen ve Atakan Ordu'nun da forma giyme ihtimali bulunuyor.

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Günay Güvenç 25 Haziran 1991 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

Kariyerine doğduğu şehrin amatör takımlarından SSV Ulm 1846'da başladı.

Daha sonra Stuttgarter Kickers altyapısında forma giyen file bekçisi sırayla Beşiktaş, Adanaspor (kiralık), Mersin İY (kiralık), Göztepe, Gaziantep FK, Kasımpaşa (kiralık) ve Galatasaray'da oynadı.