TRT 1 ekranlarında hangi UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı belli oldu
UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. 2024-2025 sezonunda oynanacak olan Avrupa maçlarının yayınlandığı kanal netleşti. Futbolseverler ise TRT 1 tarafından verilecek maçları araştırmaya başladı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan sürüyor. Dünyanın her yerinden izlenen organizasyonun karşılaşmaları ise TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
TRT 1 HANGİ MAÇLARI VERECEK?
2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Türk takımlarının Avrupa maçları TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmaları takip etmek isteyenler TRT 1 ile canlı olarak izleyebilecek.
TRT 1'DE YAYINLANACAK OLAN AVRUPA LİGİ MAÇLARI 2024
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. müsabakalar 23-24 Ekim aralığında gerçekleşecek. Ligde Galatasaray-Elfsborg, Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon-Beşiktaş müsabakaları oynanırken TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.
GS, Avrupa Ligi'nde sırasıyla Tottenham, Alkmaar, Malmö, D.Kiev ve Ajax ile karşılaşacak.