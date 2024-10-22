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TRT 1 ekranlarında hangi UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:37
TRT 1 ekranlarında hangi UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı belli oldu

UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. 2024-2025 sezonunda oynanacak olan Avrupa maçlarının yayınlandığı kanal netleşti. Futbolseverler ise TRT 1 tarafından verilecek maçları araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan sürüyor. Dünyanın her yerinden izlenen organizasyonun karşılaşmaları ise TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

TRT 1 HANGİ MAÇLARI VERECEK?

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Türk takımlarının Avrupa maçları TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmaları takip etmek isteyenler TRT 1 ile canlı olarak izleyebilecek.

TRT 1 ekranlarında hangi UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı belli oldu - 1. Resim

TRT 1'DE YAYINLANACAK OLAN AVRUPA LİGİ MAÇLARI 2024

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. müsabakalar 23-24 Ekim aralığında gerçekleşecek. Ligde  Galatasaray-Elfsborg, Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon-Beşiktaş müsabakaları oynanırken TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

GS, Avrupa Ligi'nde sırasıyla Tottenham, Alkmaar, Malmö, D.Kiev ve Ajax ile karşılaşacak.

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Kaynak: TGRT Haber

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