TRT 1 ekranlarında hangi UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 09:35 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:37

UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. 2024-2025 sezonunda oynanacak olan Avrupa maçlarının yayınlandığı kanal netleşti. Futbolseverler ise TRT 1 tarafından verilecek maçları araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçlarında heyecan sürüyor. Dünyanın her yerinden izlenen organizasyonun karşılaşmaları ise TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. TRT 1 HANGİ MAÇLARI VERECEK? 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Türk takımlarının Avrupa maçları TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmaları takip etmek isteyenler TRT 1 ile canlı olarak izleyebilecek. TRT 1'DE YAYINLANACAK OLAN AVRUPA LİGİ MAÇLARI 2024 UEFA Avrupa Ligi'nde 3. müsabakalar 23-24 Ekim aralığında gerçekleşecek. Ligde Galatasaray-Elfsborg, Fenerbahçe-Manchester United ve Lyon-Beşiktaş müsabakaları oynanırken TRT 1 ekranlarından izlenebilecek. Sıkça Sorulan Sorular Galatasaray Avrupa maçı takvimi nedir? GS, Avrupa Ligi'nde sırasıyla Tottenham, Alkmaar, Malmö, D.Kiev ve Ajax ile karşılaşacak. İlgili Haberler Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı bugün TRT 1'den yayınlanacak Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçının günü ve tarihi belli netleşti! Elfsborg ile karşılaşacak