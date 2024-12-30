Galatasaray-Göztepe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig maçları başlıyor

30 Aralık 2024 09:02 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:41

Süper Lig'de heyecan aranın ardından tekrardan devam ediyor. İkinci yarının ilk karşılaşmaları kapsamında Galatasaray-Göztepe maçı oynanacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Biletlerin 2 Ocak 2025 tarihinde satışa çıkması bekleniyor.

Süper Lig​'de devre arasının ardından ikinci yarı bu hafta başlıyor.

Ligde namağlup bir şekilde devam eden lider Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında 4. sırada yer alan Göztepe'yi konuk edecek.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar Galatasaray-Göztepe biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak etmeye başladı.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 18. haftası kapsamında 4 Ocak 2025 Cumartesi​ günü oynanacak olan Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Maçın biletlerinin 2 Ocak 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından henüz biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının biletlerinin ne kadar olacağı da kulüp tarafından henüz açıklanmadı.

Biletlerin fiyatının satış duyurusuyla birlikte açıklanması bekleniyor.

Galatasaray​'ın Süper Lig'in ilk yarısında kendi evinde oynadığı Eyüpspor maçının biletleri ise şöyleydi:

Premium: 13.000 TL

Delux: 12.000 TL

Lux: 11.000 TL

Classic: 10.000 TL

Kategori 1: 7.000 TL

Kategori 2: 5.500 TL

Kategori 3: 4.400 TL

Kategori 4: 3.200 TL

Kategori 5: 2.400 TL

Kategori 6: 1.750 TL

Kategori 7: 950 TL

Kategori 8: 850 TL