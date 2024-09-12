Galatasaray Rizespor maçının hakemi olan Arda Kardeşler karnesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

12 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:26

Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Rizespor maçının hakeminin kim olduğu TFF tarafından açıklandı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler oldu.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de maçlar kaldığı yerden devam ediyor. Beşinci hafta maçları kapsamında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u evinde konuk edecek. Sarı-kırmızılıların maçının hakeminin kim olduğu ise TFF tarafından açıklandı. GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM? Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftası kapsamında 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek. ARDA KARDEŞLER GALATASARAY KARNESİ Arda Kardeşler kariyeri boyunca Galatasaray'ın 21 karşılaşmasını yönetti. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 3 beraberlik 7 mağlubiyet alırken 5 penaltı kullandı. Deneyimli hakemin yönettiği maçlarda Galatasaray 43 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü. 2023-2024 sezonunda ise sarı-kırmızılıların yönettiği maçlar ve istatistikleri şöyle: 3 Kasım 2023 / Galatasaray-Kasımpaşa / Sonuç 2:1 / Sarı Kart 2:3

3 Kasım 2023 / Fenerbahçe-Galatasaray / Sonuç 0:0 / Sarı Kart 3:4

3 Kasım 2023 / Galatasaray-Gaziantep FK / Sonuç 2:1 / Sarı Kart 1:5

3 Kasım 2023 / Galatasaray-Sivasspor / Sonuç 6:1 / Sarı Kart 0:3

3 Kasım 2023 / Galatasaray-Fenerbahçe / Sonuç 0:1 / Sarı Kart 4:7 Sarıdan-kırmızı:1:0 İlgili Haberler Galatasaray, Rizespor maçına hazırlanıyor! Galatasaray'ın yeni transferi Ali Efe Çördek 2005 yılında doğdu