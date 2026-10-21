Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi maç takvimi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ederken Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille ile kozlarını paylaşacak. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarındaki grup aşaması karşılaşmalarına bir yenisini daha ekleyecek. İlk iki haftada Sporting ve Barcelona karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ile Real Betis ve Arsenal maçlarında puan alamayan Lille arasındaki karşılaşma, futbolseverler tarafından takip edilecek. GS Şampiyonlar Ligi sonraki maçı ne zaman? GS kalan maçları Şampiyonlar ligi takvimi netleşti.

LİLLE GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI BU AKŞAM!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kentinde bulunan Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic üstlenecek. Avrupa futbolunun önemli organizasyonunda oynanacak karşılaşma, iki takımın da ilk haftalardaki sonuçlarının ardından sahaya çıkacağı yeni mücadele olacak.

Galatasaray, turnuvanın ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olduğu karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada ise İspanya devi Barcelona'yı sahasında ağırladı ve mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Lille de organizasyondaki ilk maçında Real Betis'e kendi sahasında 3-2 yenilirken ikinci haftada Arsenal deplasmanında 3-0'lık mağlubiyet yaşadı. Her iki takım da üçüncü hafta mücadelesine önceki karşılaşmalarda aldığı sonuçların ardından çıkacak.

Galatasaray-Lille maçı Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

GALATASARAY'IN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Lille karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi takviminde yer alan diğer maçlar için hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-kırmızılı takımın paylaşılan maç programında kasım, aralık ve ocak aylarında oynanacak karşılaşmalar bulunuyor. Bu takvimde hem İstanbul'da oynanacak mücadeleler hem de deplasman karşılaşmaları yer alıyor.

Galatasaray, 3 Kasım'da Stuttgart'ı sahasında ağırlayacak. Bu karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak belirtilirken sarı-kırmızılı takım, 24 Kasım'da da Aston Villa ile İstanbul'da karşılaşacak. Aston Villa maçının da saat 20.45'te başlaması planlanıyor. Aralık ayında ise Galatasaray, 8 Aralık'ta Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçın saati 23.00 olarak açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekibin ocak ayındaki maç takviminde de iki karşılaşma bulunuyor. Galatasaray, 19 Ocak'ta Feyenoord'u sahasında konuk edecek ve mücadele saat 20.45'te başlayacak. Ardından 27 Ocak'ta Fransa temsilcisi PSG ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın bu maçının başlama saati 23.00 olarak belirtiliyor. Böylece paylaşılan takvimde Lille maçının ardından oynanacak beş karşılaşmanın tarihleri ve saatleri yer alıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki karşılaşması Sporting ve Barcelona ile oynandı. Portekiz deplasmanında Sporting'e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ikinci haftada sahasında ağırladığı Barcelona karşısında da 4-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Üçüncü haftada Lille deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, bu mücadeleyle birlikte organizasyondaki maç takvimini sürdürecek. Fransız ekibinin ilk iki haftadaki rakipleri ise Real Betis ve Arsenal oldu. Lille, Real Betis karşısında sahasında 3-2, Arsenal deplasmanında ise 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray'ın Lille karşılaşmasının ardından oynayacağı maçlar arasında Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve PSG mücadeleleri bulunuyor.

Galatasaray'ın açıklanan maç takvimi şöyle:

3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart, saat 20.45

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa, saat 20.45

8 Aralık: AEK - Galatasaray, saat 23.00

19 Ocak: Galatasaray - Feyenoord, saat 20.45

27 Ocak: PSG - Galatasaray, saat 23.00