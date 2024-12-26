Gassal hangi platformda? İlk bölümü yayınlandı

26 Aralık 2024 13:48 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:00

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alan reklam afişleri ile gündeme gelen Gassal dijital platformda yayınlanacak. Oyuncu kadrosu ile gündeme gelen dizinin yayınlanacağı platform ve tarih ise merak ediliyor.

Hayat ve ölüm arasında ilerleyen hikayesi ile beğeni toplayan dizi "Ölünce beni kim yıkayacak?" reklam afişi ile sosyal medyada gündem oldu. 2025 senesinde oldukça konuşulması beklenen dizi ilk bölümü ile ekranlara geldi.

İzlemek isteyenler yayınlandığı platformu araştırmaya başladı.

GASSAL HANGİ PLATFROMDA?

Ölüm ve yaşam arasındaki olayları ele alan dizi, 10 bölümlük ilk sezonu ile tabii ekranlarında yayınlanacak. İzlemek isteyenler tabii platformu aracılığıyla izleyebilecek.

Dizinin ilk bölümü 21 Aralık itibarıyla yayınına alındı. Dizinin ilk bölümü YouTube kanalında da yayınlandı.

GASSAL TABİİ ÜCRETSİZ Mİ?

Sümeyye Karaarslan’ın senaryosunu yazdığı dizide Baki isimli bir kişi yalnız ve kimsesiz bir gassal olarak ekranlara geliyor. Geçmişinden kaçan ve gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Baki'nin yaşadıkları ele alınıyor. Ahmet Kural’a, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi isimlerin yer aldığı Gassal dizisinde

Tabii platformu üzerinden ücretsiz olarak Gassal dizisini izleyebilirsiniz.