Gassal Netflix’te var mı? Reklam afişi ile gündem olmuştu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Aralık 2024 12:07 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:26

Geçtiğimiz günlerde "Ölünce beni kim yıkayacak" reklam afişi ile tepki çeken Gassal dizisi yayınlanmaya başladı. İzleyici ile buluşan güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu olan dizinin Netflix'te olup olmadığı merak ediliyor.