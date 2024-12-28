Gassal Netflix’te var mı? Reklam afişi ile gündem olmuştu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Aralık 2024 12:07 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:26
Geçtiğimiz günlerde "Ölünce beni kim yıkayacak" reklam afişi ile tepki çeken Gassal dizisi yayınlanmaya başladı. İzleyici ile buluşan güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çeken senaryosu olan dizinin Netflix'te olup olmadığı merak ediliyor.
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi seyirci ile buluştu. İlk bölümü ile yayınlanan diziyi izlemek isteyenler Netflix'te olup olmadığını araştırıyor.
GASSAL NETFLİX'TE VAR MI?
Reklam afişi ile getiren dizi ilk bölümüyle yayınlandı. Ahmet Kural'ın başrolünde yer alan dizi Netflix'te yer almıyor. Diziyi izlemek isteyenler tabii platformu üzerinden ücretsiz olarak izleyebilecek.
GASSAL OYUNCULARI KİMDİR?
Dizide yer alan isimler şöyle:
Ahmet Kural
Sibel Aytan
Muharrem Türkseven
Ezgi Özyürekoğlu
Serkan Ercan
Eren Balkan
Ebru Cündübeyoğlu
Demir Karahan
Kaynak: TGRT Haber