Gayrimenkul sertifikası 1+1 ev için kaç sertifika gerekli? 88 metrekarelik ev için sertifika sayısı 2025

"Damlaya damlaya ev olur" anlayışıyla geliştirilen gayrimenkul sertifikasında gelişmeler yakından takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar küçük oranlarda yatırım yapabiliyor. Sertifikalar, 7 lira 59 kuruş fiyatla 4-8 Ağustos tarihleri arasında talep toplama yoluyla halka arz edilecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI 1+1 EV İÇİN KAÇ SERTİFİKA GEREKLİ?

Yapılan açıklamaya göre 62 metrekarelik 1+1 ev için 631 bin 516 sertifika gerekirken 88 metrekarelik 2+1 daireler için 863 bin 276 sertifika biriktirmek gerekiyor. Belirli sertifika sayısına ulaşan yatırımcılar daireler için ortak olabiliyor. Proje tamamlanan kadar ihraç tarihinden belirlenmiş sertifika sayısına ulaştığınızda evinizi alabiliyorsunuz. Damla Kent Projesi yatırım takvimi 48 ay olarak planlandı.

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI SATILABİLİR Mİ?

Yatırımcılar biriktirdiği sertifikaları istediği zaman alıp satabiliyor. Sertifikaların Borsa İstanbul'da işlem görmesi nedeniyle hisse senedi gibi alınıp satılabiliyor. Yatırımcılar, sertifikaların o günkü fiyatına göre satış yaparak belirlenen fiyatı hesabında görebilecek. Sertifikaları ile ev almak istemeyenler için 2 seçenek sunuluyor. Satış emri vererek güncel borsa fiyatından satılabilen sertifikaları nakite çevirebilirsiniz. Dİğer seçenek ise "Tali Edim". Gayrimenkul satışından elde edilen gelirden sertifika oranında kazanç sağlanabiliyor.