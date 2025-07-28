Gayrimenkul sertifikası ne zaman halka arz olacak? Borsa fiyatı ve talep toplama tarihi bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul sertifikası hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, “Damlaya damlaya ev olur” ifadelerini kullanarak proje hakkında konuşurken vatandaşlar gayrimenkul sertifikası hisse kodunu araştırdı.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Damla Kent Evleri Projesi’nde 62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler 863 bin 276 adet sertifika biriktirmek gerekmekte. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, sertifikaların 4-8 Ağustos tarihlerinde halka arz edileceğini duyurdu. Vatandaşların Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım ve aracı kuruluşlar üzerinden talep ederek satın alabileceklerini de ekledi. Halka arz dönemi sonrasında sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BORSA FİYATI

Yapılan açıklamaya göre Gayrimenkul Sertifikaları, yüzde 25 indirimle 7,59 TL birim fiyatla halka arz edilecek. Üst limit sınırı bulunmazken alt limit bir adet sertifika ile sınırlandırıldı. Yatırımcılar süreci yakından takip ederken sertifikaların halka arz olacağı tarih bekleniyor. Halka arzın toplam büyüklüğü ise 21,3 milyar TL olarak belirlendi.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI KAÇ LOT VERİR?

Gayrimenkul Sertifikası alımında herhangi bir üst limit bulunmazken alt limit sadece 1 adet sertifika bedelidir. 7,59 TL ile büyük yatırım yapma şansı sunuyor. Borsa İstanbul'da işlem görmesi nedeniyle sertifikanızın değerini borsa açık olduğu zamanlarda yatırım hesabınız veya finans uygulaması ile anlık olarak takip edebilirsiniz.