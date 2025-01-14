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Gelinim Mutfakta kim kazandı 14 Ocak? Günün birincisi ve puan durumu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 15:32 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:33
Gelinim Mutfakta kim kazandı 14 Ocak? Günün birincisi ve puan durumu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında heyecan devam ederken 14 Ocak Salı günü birinci olan gelin merak edildi. Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada günün puanı izleyici tarafından takip ediliyor.

Gelinim Mutfakta​'da her gün bir gelin​ en yüksek puanı alarak günün kazananı oluyor. Çeyrek altın kazanan isim günün en yüksek puanını almış oluyor. Haftanın son günü ise haftalık puan​ elde ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI, BİRİNCİ KİM?

14 Ocak Salı günü Gelinim Mutfakta kazanan gelini henüz belli olmadı. Gelinler verilen tarifi uygulayarak tabak çıkartırken kayınvalidelerden en yüksek puanı almayı hedefliyor.

Bugünün kazanan ismi henüz netleşmedi.

Gelinim Mutfakta kim kazandı 15 Ocak? Günün birincisi ve puan durumu - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 OCAK PAZARTESİ

Dün yayımlanan bölümde gelinlerin aldığı puan durumları netleşti. Son puanlar şöyle:

Beyzanur 23 puan

Ezgi 13 puan

Duygu 19 puan

Gamze 6 puan

Gelinim Mutfakta kim kazandı 15 Ocak? Günün birincisi ve puan durumu - 2. Resim

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz haftanın puan durumuna göre en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Aysun oldu. Geçen haftanın puan durumu şöyle:

Beyzanur 86

Ezgi 85

Duygu 61

Aysun 60

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Kaynak: TGRT Haber
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