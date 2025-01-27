Gelinim Mutfakta kim kazandı? 27 Ocak puan durumu

27 Ocak 2025 15:46 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:43

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin çeyrek altının kazananı oluyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan altın bilezik kazanıyor. 27 Ocak Pazartesi birinci olan gelin ise izleyicinin gündeminde.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu14 Ocak? Günün birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu14 Ocak? Günün birincisi ve puan durumu

Aslı Hünel​'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta​ programında günün kazananı seyircinin gündeminde yer alıyor. Her gün çeşitli tabakları yapan gelinler en yüksek puanı toplamayı hedefliyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI 27 OCAK?

Kanal D​ ekranlarında yayınlanan programda kazanan isim belli oldu. Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altını kazanan isim 18 puanla Ezgi oldu. Işıl, 14 puanla ikinci olurken Ebru 13, Duygu 12 puanla 27 Ocak Pazartesi gününü kapattı.

Geçtiğimiz hafta en yüksek puanı alan gelin Duygu olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Puanlamanın tamamlanmasının ardından günün en yüksek ve en düşük puanını alan gelin belli oldu. Günün puan durumuna göre Ezgi 18, Işıl 14, Ebru 13 ve Duygu 12 puan aldı.

27 Ocak günü gelinler Antakya ekmek oruğu tarifi ile en yüksek puanı almayı hedefledi. Tarif ise şöyle paylaşıldı:

"Bulgurumuzu salça biberi ve kimyonu soğanı rendeleyip ıslatarak bekletiyoruz. Ekmekleri suyla dolu bir kap içinde bekletiyoruz 5 dakika yeterli ekmekler yumuşayacaktır ekmekleri elimizle sıkmak suretiyle iyice suyunu alıyoruz. Bulgurumuzu yoğurmaya başlıyoruz içerisine unu kabartma tozunu ve yumurtayı ekleyip biraz daha yoğuruyoruz, ekmekleri de ekleyip karıştırıyoruz.

Tuzu ve salça biberi isteğinize göre az geldiyse ekleyebilirsiniz biraz yumuşak bir köfte kıvamı olacaktır. Daha sonra tepsimizi iyice yağlıyoruz (zeytinyağıyla )köftelerimizi tepsiye orta kalınlıkta açıyoruz, şeritler halinde kesiyoruz. Üzerine yağımızı köftelerin her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyoruz kontrol ederek fazla kurutmayalım."

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Yarışmada geçen hafta en düşük puanı alarak elenen isim Kübra olmuştu. Duygu 23, Ezgi 15, Kübra 14 ve Işıl 9 puanla haftayı tamamlamıştı.