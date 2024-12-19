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Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
19 Aralık 2024 16:36 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:53
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları kapsamında bugün Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Maç saat 17.00'de başlayacak.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur karşılaşmaları kapsamında TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği ile Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti - 1. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması bugün (19 Aralık Perşembe) saat 17.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. 

Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Suat Güz ile Tuncay Ercan yapacak. 

Dördüncü hakem olarak ise Fevzi Erdem Akbaş görev alacak.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti - 2. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması ASpor ekranlarından yayınlanacak.

2024-2025 ZTK​'nın bütün karşılaşmaları ASpor ekranlarından yayınlanıyor.

Bugün oynanacak olan diğer ZTK maçları şöyle:

  • 17.00 Anagold 24Erzincanspor - Ahlatcı Çorum FK
  • 17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
  • 20.00 Bucaspor 1928 - Göztepe

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Kaynak: TGRT HABER
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