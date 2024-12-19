Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti

19 Aralık 2024 16:36 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:53

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları kapsamında bugün Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Maç saat 17.00'de başlayacak.

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Bucaspor 1928-Göztepe maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti! ZTK 5. tur bugün bitiyor

Bugün Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur karşılaşmaları kapsamında TFF 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği​ ile Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa​ karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması bugün (19 Aralık Perşembe) saat 17.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.

Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Suat Güz ile Tuncay Ercan yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Fevzi Erdem Akbaş görev alacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması ASpor ekranlarından yayınlanacak.

2024-2025 ZTK​'nın bütün karşılaşmaları ASpor ekranlarından yayınlanıyor.

Bugün oynanacak olan diğer ZTK maçları şöyle: