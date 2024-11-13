Gladyatör 2 filminin vizyona gireceği tarih merak ediliyor
Yayınlanan fragmanları ve oyuncu kadrosuyla adından çokça söz ettiren Gladyatör 2 filminin yayınlanacağı tarih sinemaseverler tarafından araştırılıyor.
Gladyatör 2 filmi yayınlanan fragmanlarıyla meraklılarını oldukça heyecanlandırdı. 2. filmi izlemek isteyen vatandaşlar filmin vizyona giriş tarihini merak ediyor.
GLADYATÖR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Heyecanla beklenen filmin yönetmenliğini Ridley Scott, senaristliğini ise Doug Wick, Lucy Fisher ve David Scarpa yapmıştı.
Yapılan açıklamaya göre Gladyatör 2, 15 Kasım 2024 tarihinde vizyona girecek.
GLADYATÖR 2 OYUNCULAR KİMLER?
24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşınan filmde Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimler yer alıyor.
Film, imparatorluğun Commodus sonrası, Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikâyesini konu alıyor.