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Gladyatör 2 filminin vizyona gireceği tarih merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 23:27 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 23:58

Yayınlanan fragmanları ve oyuncu kadrosuyla adından çokça söz ettiren Gladyatör 2 filminin yayınlanacağı tarih sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

Gladyatör 2 filmi yayınlanan fragmanlarıyla meraklılarını oldukça heyecanlandırdı. 2. filmi izlemek isteyen vatandaşlar filmin vizyona giriş tarihini merak ediyor.

GLADYATÖR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Heyecanla beklenen filmin yönetmenliğini Ridley Scott, senaristliğini ise Doug Wick, Lucy Fisher ve David Scarpa yapmıştı.

Gladyatör 2 filminin vizyona gireceği tarih merak ediliyor - 1. Resim

Yapılan açıklamaya göre Gladyatör 2, 15 Kasım 2024 tarihinde vizyona girecek.

GLADYATÖR 2 OYUNCULAR KİMLER?

24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşınan filmde Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Barry Keoghan ve Joseph Quinn gibi isimler yer alıyor.

Gladyatör 2 filminin vizyona gireceği tarih merak ediliyor - 2. Resim

Film, imparatorluğun Commodus sonrası, Severuslara geçtiği dönemde, Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikâyesini konu alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Evet Denzel Washington filmde yer alıyor

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Kaynak: TGRT Haber

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