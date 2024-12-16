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Göksu Küçükali Survivor 2025 kadrosunda! İşte Gönüllüler'in yeni isminin hayatı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 15:02 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:05
Göksu Küçükali Survivor 2025 kadrosunda! İşte Gönüllüler&#039;in yeni isminin hayatı

2025 Survivor Gönüllüler kadrosu seyirciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gönüllüler takımında yer alan Göksu Küçükali’nin hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Survivor 2025 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu şekil almaya başladı. Gönüllüler kadrosunda Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Kaan Kazgan, Kübra Avcı, Adilhan Numan, Tuğba Yeni ve Göksu Küçükali yer aldı.

GÖKSU KÜÇÜKALİ KİMDİR?

Survivor2025​ Gönüllüler kadrosunda yer alan Göksu Küçükali, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde eğitim gördü. Ayrıca Plaj Voleybolu'nda kendini geliştirdi.

Göksu Küçükali Survivor 2025 kadrosunda! İşte Gönüllüler'in yeni isminin hayatı - 1. Resim

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Kaan Kazgan, Kübra Avcı, Adilhan Numan, Tuğba Yeni ve Göksu Küçükali yer alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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