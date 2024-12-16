Göksu Küçükali Survivor 2025 kadrosunda! İşte Gönüllüler'in yeni isminin hayatı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

16 Aralık 2024 15:02 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:05

2025 Survivor Gönüllüler kadrosu seyirciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Gönüllüler takımında yer alan Göksu Küçükali’nin hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.