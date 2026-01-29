Menü Kapat
Gümüş yükselecek mi, güncel fiyatları 2026! Altın ve para piyasaları uzmanı açıklama yaptı

Gümüş fiyatları yükselecek mi sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gümüş fiyatlarıyla ilgili TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş gümüş hakkındaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı. Peki gümüş fiyatları yükselecek mi? İşte 29 Ocak gümüş fiyatları...

Gümüş yükselecek mi, güncel fiyatları 2026! Altın ve para piyasaları uzmanı açıklama yaptı
Gümüş gram fiyatı son dönemlerde piyasaların en ok takip ettiği değerli matellerin arasında yer alıyor. Gümüş gram fiyatı, küresel emtia hareketleri ve iç piyasadaki kur değişimleri nedeniyle dalgalı bir şekilde seyretmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından son zamanlarda gündeme gelen gümüş fiyatlarının yükselip, yükselmeyeceği ise araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gümüş fiyatlarıyl ailgili açıklamalarda bulundu.

Gümüş yükselecek mi, güncel fiyatları 2026! Altın ve para piyasaları uzmanı açıklama yaptı

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını ifade ederek "Gümüş altına kıyasla daha riskli şu anda. O yüzden kısa vadede gümüş alacağım, zengin olacağım hayali veya paramı katlayacağım hayali olan insanların, vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Gümüş altına kıyasla çok sert hareket sergiliyor." ifadelerini kullandı. İslam Memiş gümüşle ilgili açıklamasının devamında ise "gümüşe çok dikkat edin. Geçen yıl bu vakitler 40 liraydı. Bundan 5 yıl önce 2,5 liraydı. Şimdi 150 liradan sen 157 liradan bir maliyet yaparsan sonucuna katlanmak zorunda kalırsın. O yüzden sabırlı olmakta fayda var." dedi.

Gümüş yükselecek mi, güncel fiyatları 2026! Altın ve para piyasaları uzmanı açıklama yaptı

GÜMÜŞ FİYATLARI GÜNCEL 29 OCAK

29 Ocak 2026 Perşembe günü güncel gümüş alış ve satış fiyatları şöyle:

Gümüş Alış: 163,87 TL

Gümüş Satış: 163,99 TL

