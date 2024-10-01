Güneri Civaoğlu, 85 yaşındaydı

01 Ekim 2024 08:05 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 08:10

Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü bilinen Güneri Civaoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duayen gazeteci​ Güneri Civaoğlu’nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

GÜNERİ CİVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939 yılında Ankara’da dünyaya gelen Güneri Civaoğlu, üniversite hayatına Ankara​ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladı.

Gazetecilik kariyerine 1960’lı yıllarda başlayan Civaoğlu, çeşitli gazetelerde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında TRT​'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında olan Güneri Civaoğlu, Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu.

Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yapan Güneri Civaoğlu, Akıllarda kalan “Şeffaf Oda” programıyla farklı sektörlerde birçok konuğu yıllarca konuk etti.

GÜNERİ CİVAOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Güneri Civaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti.

GÜNERİ CİVAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Temmuz ayında gittiği restoranda başını çarparak beyin kanaması geçiren Güneri Civaoğlu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

GÜNERİ CİVAOĞLU NERELİ?

Güneri Civaoğlu aslen Ankaralıdır.