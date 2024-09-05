Günün maç takviminde 2026 Dünya Kupası Asya elemeleri devam ediyor
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızıyla sürerken bugün maç var mı, kimin araştırılırken takvim belli oldu. 2026 Dünya Kupası Asya elemeleri oynanırken 5 Eylül Perşembe mücadeleleri yakından takip ediliyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan mücadeleler merakla beklenirken bu akşamın maç programı da gündeme geldi.
Liglerde yarış ve puan toplama sürerken 5 Eylül akşamı Asya Dünya Kupası elemelerinde forma giyiliyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI 5 EYLÜL 2024?
Günün takvimi belli olurken oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti.
Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları
Türkiye – Japonya | 11.30 | TRT Spor
2026 Dünya Kupası Asya Eleme
Avustralya – Bahreyn | 13.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Japonya – Çin | 13.30 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Özbekistan – Kuzey Kore | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
İran – Kırgızistan | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Suudi Arabistan – Endonezya | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Ürdün – Kuveyt | 21.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
UEFA Uluslar Ligi
Azerbaycan – İsveç | 19.00 | CBC Sport
Danimarka – İsviçre | 21.45 | Yayıncısı yok
Portekiz – Hırvatistan | 21.45 | Yayıncısı yok
Sırbistan – İspanya | 21.45 | Yayıncısı yok
San Marino – Lihtenştayn | 21.45 | S Sport Plus