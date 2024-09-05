Günün maç takviminde 2026 Dünya Kupası Asya elemeleri devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 14:00 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:13

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızıyla sürerken bugün maç var mı, kimin araştırılırken takvim belli oldu. 2026 Dünya Kupası Asya elemeleri oynanırken 5 Eylül Perşembe mücadeleleri yakından takip ediliyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan mücadeleler merakla beklenirken bu akşamın maç programı da gündeme geldi. Liglerde yarış ve puan toplama sürerken 5 Eylül akşamı Asya Dünya Kupası elemelerinde forma giyiliyor. BUGÜN MAÇ VAR MI 5 EYLÜL 2024? Günün takvimi belli olurken oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları Türkiye – Japonya | 11.30 | TRT Spor 2026 Dünya Kupası Asya Eleme Avustralya – Bahreyn | 13.00 | Spor Smart, Smart Spor HD Japonya – Çin | 13.30 | Smart Spor 2, Spor Smart 2 Özbekistan – Kuzey Kore | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD İran – Kırgızistan | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR? Suudi Arabistan – Endonezya | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD Ürdün – Kuveyt | 21.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2 UEFA Uluslar Ligi Azerbaycan – İsveç | 19.00 | CBC Sport Danimarka – İsviçre | 21.45 | Yayıncısı yok Portekiz – Hırvatistan | 21.45 | Yayıncısı yok Sırbistan – İspanya | 21.45 | Yayıncısı yok San Marino – Lihtenştayn | 21.45 | S Sport Plus İlgili Haberler Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak Trabzonspor'un ertelenen Kayserispor maçı 19 Eylül Perşembe saat 20.00'de oynanacak 2024 Paris Paralimpik Oyunları 5 Eylül programında Goalball Kadınlarda altın madalya maçı var