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Günün maç takviminde 2026 Dünya Kupası Asya elemeleri devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Eylül 2024 14:00 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:13
Günün maç takviminde 2026 Dünya Kupası Asya elemeleri devam ediyor

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızıyla sürerken bugün maç var mı, kimin araştırılırken takvim belli oldu. 2026 Dünya Kupası Asya elemeleri oynanırken 5 Eylül Perşembe mücadeleleri yakından takip ediliyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan mücadeleler merakla beklenirken bu akşamın maç programı da gündeme geldi.

Liglerde yarış ve puan toplama sürerken 5 Eylül akşamı Asya Dünya Kupası elemelerinde forma giyiliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 5 EYLÜL 2024?

Günün takvimi belli olurken oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti.

Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları

Türkiye – Japonya | 11.30 | TRT Spor

2026 Dünya Kupası Asya Eleme

Avustralya – Bahreyn | 13.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Japonya – Çin | 13.30 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Günün maç takviminde 2026 Dünya Kupası elemeleri devam ediyor - 1. Resim

Özbekistan – Kuzey Kore | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

İran – Kırgızistan | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Suudi Arabistan – Endonezya | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Ürdün – Kuveyt | 21.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Günün maç takviminde 2026 Dünya Kupası elemeleri devam ediyor - 2. Resim

UEFA Uluslar Ligi

Azerbaycan – İsveç | 19.00 | CBC Sport

Danimarka – İsviçre | 21.45 | Yayıncısı yok

Portekiz – Hırvatistan | 21.45 | Yayıncısı yok

Sırbistan – İspanya | 21.45 | Yayıncısı yok

San Marino – Lihtenştayn | 21.45 | S Sport Plus

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Kaynak: TGRT Haber
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