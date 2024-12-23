Haluk Levent'in sağlık durumu gündem oldu! Ünlü sanatçının neden hastaneye kaldırıldığı açıklandı

23 Aralık 2024 16:34 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:52

Haluk Levent'in bu sabah hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ünlü şarkıcının hastaneye kaldırılmasının ardından hayranları endişelenmeye başladı. Haluk Levent'in sağlık durumu ve neden hastaneye kaldırıldığı gündem oldu. Haluk Levent göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı ve Ahbap platformunun kurucu başkanı Haluk Levent'in bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bu sabah hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Müşahede altına alındığı belirtilen ünlü sanatçının doktoru Profesör Dr. Mehmet Vekif Yazıcıoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Profesör Dr. Mehmet Vekif Yazıcıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Haluk Levent'in bugün (23 Aralık 2024 Pazartesi) bir süredir devam eden göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye geldiğini belirtti.

Tedbir amaçlı müşahede altına alındığı öğrenilen 56 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu ve hastalığı yarın (24 Aralık 2024 Salı) yapılacak olan anjiyo sonrasında belli olacak.

Ünlü şarkıcı doktoru aracılığıyla korkulacak bir şey olmadığını da hayranlarına iletti.

Haluk Levent daha önce de düzenlediği bir konserin ardından meydana gelen göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

HALUK LEVENT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968 yılında Adana​'nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi.

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Sabancı İlkokulu'nda, liseyi ise Adana Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

Daha sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümlerinde kısa süreli öğrencilik yaptı.

Genellikle ailesinin maddi durumundan dolayı üniversite eğitimine devam edemeyen Haluk Levent, ilk albümünü 1993 yılında çıkardı ve kariyerine müzikten devam etme kararı aldı.

Elfida, Yollarda Bulurum Seni, Aşkın Mapushane, Sevenler Ağlarmış gibi şarkılarla adından söz ettirdi.

31 Temmuz 2017 tarihinde ise bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap'ı kurdu.