Haluk Levent kendi konserinde kağıt helva sattı!

12 Eylül 2024 22:06 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 22:27

Haluk Levent, konserinde tüm sevenlerinin takdirini kazanan hareket yaptı. Kağıt helva satan birinin satış yapamadığını fark eden sanatçı, tepsiyi başına koyarak kendisi satmaya başladı. Sosyal medyada o anlar dikkat çekti.

Rock müziğin sevilen sesi Haluk Levent, konserinde seyyar satıcının kağıt helva tepsisini alarak satış yapmaya başladı. Levent'in o görüntüleri sosyal medyada büyük sempati topladı. Levent geçtiğimiz akşamki konserinde kağıt helva satıcısının ürünlerini satamadığını fark etti. Sahneden inen sanatçı tezgahı alarak kendisi satmaya başladı. O anlar çok beğenildi. İlgili Haberler Ahmet Çakar'dan Miss Turkey birincisi İdil Bilgen yorumu! "Ben temsil etsem daha iyi" Hayal Köseoğlu hastaneye kaldırıldı! Hudutsuz Sevda oyuncularından dev nazar boncuğu geldi