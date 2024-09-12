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Haluk Levent kendi konserinde kağıt helva sattı!

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 22:06 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 22:27

Haluk Levent, konserinde tüm sevenlerinin takdirini kazanan hareket yaptı. Kağıt helva satan birinin satış yapamadığını fark eden sanatçı, tepsiyi başına koyarak kendisi satmaya başladı. Sosyal medyada o anlar dikkat çekti.

Rock müziğin sevilen sesi Haluk Levent, konserinde seyyar satıcının kağıt helva tepsisini alarak satış yapmaya başladı. Levent'in o görüntüleri sosyal medyada büyük sempati topladı. 

Levent geçtiğimiz akşamki konserinde kağıt helva satıcısının ürünlerini satamadığını fark etti. Sahneden inen sanatçı tezgahı alarak kendisi satmaya başladı. O anlar çok beğenildi.

Haluk Levent kendi konserinde kağıt helva sattı! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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