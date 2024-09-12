Hayal Köseoğlu hastaneye kaldırıldı! Hudutsuz Sevda oyuncularından dev nazar boncuğu geldi

12 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:04

Hudutsuz Sevda dizisi oyuncusu Hayal Köseoğlu'nun okuma provasına katılmaması 'ayrılık' iddialarını ortaya atarken, gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Yüksek ateş sebebiyle hastaneye kaldırılan Hayal Köseoğlu'na arkadaşlarından dev nazar boncuğu geldi.

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Ruhsar, Muhteşem Yüzyıl​, Mucize Doktor ve Mahkum​ gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hudutsuz Sevda​ dizisinde rol alan oyuncu okuma provalarına katılmayınca gerçek ortaya çıktı. Rol arkadaşları Hayal Köseoğlu'nun moralini düzeltmek için hastane odasına dev nazar boncuğu gönderdi.

HAYAL KÖSEOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hudutsuz Sevda​ dizisinde Damla rolüyle yer alan Hayal Köseoğlu yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hudutsuz Sevda​ dizisinin başlayan okuma provalara katılmayan oyuncunun ilk olarak diziden ayrıldığı düşünüldü. Ancak yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu, tedavi altına alındı. Hayal Köseoğlu'nun ziyaretine gelenlerin dev nazar boncuğu getirdi. Hayal Köseoğlu, “Hastane ziyaretine nazar boncukla gelen” notuyla esprili bir paylaşım yaptı.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

20 Aralık 1992 Hayal Köseoğlu, Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Ruhsar dizisiyle yaşayan Hayal Köseoğlu, daha sonra Mahallenin Muhtarları ve Aşk-ı Memnu, ve Muhteşem Yüzyıl​ dizilerinde rol aldı.