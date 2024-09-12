Rabia Soytürk evleniyor! Samet Vuruşan'ın evlenme teklifi filmleri aratmadı

12 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:49

Kör Nokta dizisiyle ekrana dönen oyuncu Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlenme teklifi aldı. İlk kez haziran ayında Berkay konserinde ortaya çıkan çiftten Samet Vuruşan yaptığı evlenme teklifiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Son olarak İsmail Ege Şaşmaz ile birlikte başrolünü oynadığı Kör Nokta dizisiyle seyircisinin karşısına çıkacak Rabia Soytürk, bir süredir beraber olduğu Samet Vuruşan ile evleniyor. İzmir'de evlenme teklifi alan Rabia Soytürk, havai fişeklerle bir anda neye uğradığını şaşırdı.

RABİA SOYTÜRK EVLENİYOR

Gülperi, Benim Adım Melek, Duy Beni ve Veda Mektubu gibi yapımlarda rol alan Rabia Soytürk, uzun süredir beraber olduğu Samet Vuruşan'dan evlenme teklifi aldı. Yeni dizisine başlayan Rabia Soytürk, aldığı evlilik teklifi ile bir hayli şaşırırken, oyuncunun önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

RABİA SOYTÜRK'ÜN SEVGİLİSİ SAMET VURUŞAN KİMDİR?

Bir süredir ilişkilerini saklayan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan ilk kez Berkay konserinde kameralara takılmıştı. Mimar olan Samet Vuruşan, kendi kurduğu şirketleriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Vuruşan yaptığı çizimlerle Avrupa'da da tanınıyor.