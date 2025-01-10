Hasan Can Kaya neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne? 8 gündür tedavi görüyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Ocak 2025 16:51 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:51

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın 8 gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Hayranları tarafından Hasan Can Kaya'nın neden hastaneye kaldırıldığı ve hastalığının ne olduğu merak edildi. Ünlü komedyenin zatürre hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

9 Ocak 2025 Perşembe günü gerçekleştirilen Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları ödül töreninde "Konuşanlar" programına "Yılın En Beğenilen Dijital Şov Programı" ödülü verildi. Ancak programa ödülü almak için Hasan Can Kaya katılmadı. Ünlü komedyenin töreni düzenleyen öğrencilerle görüntülü görüşerek teşekkür ettiği belirtildi. Hasan Can Kaya'nın hastanede olduğu için törene katılmadığı ortaya çıktı. HASAN CAN KAYA NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, HASTALIĞI NE? Ortaya çıkan bilgilere göre Hasan Can Kaya'nın tedavisi 8 gündür hastanede devam ediyor. Ünlü komedyenin zatürreye yakalandığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. 2024 Nisan ayında da omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle Hasan Can Kaya günde üç saat fizik tedavi almıştı. HASAN CAN KAYA SAĞLIK DURUMU Hasan Can Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ünlü komedyenin 11 Ocak 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde taburcu olması bekleniyor. İlgili Haberler Hasan Can Kaya'nın Acun Ilıcalı tepkisi! "Vefa borcum yok" İrem Derici “Hasan Can Kaya ile evlenin” diye bağıran hayranına bakın nasıl cevap verdi Hasan Can Kaya sevenlerini korkuttu! 8 gündür hastanede olduğu öğrenildi