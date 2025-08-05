Hava Kuvvetleri Komutanlığı orgeneral, tümgeneral, tuğgeneral terfi kararları belli oldu

5 Ağustos günü 12.10'da başlayan Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi eden albay, general, tümgeneral ve orgeneraller belli oldu.
2025 YAŞ toplantısının ardından terfiler belli oldu. Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürerken kararlar duyuruldu. İşte Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi atama listesi:
ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL
Rafet Dalkıran
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL
Ergin Dinç
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
Ertan Uzun
Vedat Öncel
Serkan Gökhan Can
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Burak Özan
Orhun Atasever
Mert Uysal
Muarrem Özen
Mehmet Sertaç Seymen
Serdar Akkoyun
Selçuk Cumhur Kabasakal
Feyzi Tamer Altuntecim
Bülent Çankaya
Ali Özdilim
Toplam:
1 Orgeneral
1 Korgeneral
3 Tümgeneral
10 Tuğgeneralliğe terfi eden albay