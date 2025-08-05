Hava Kuvvetleri Komutanlığı orgeneral, tümgeneral, tuğgeneral terfi kararları belli oldu

5 Ağustos günü 12.10'da başlayan Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi eden albay, general, tümgeneral ve orgeneraller belli oldu.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TERFİ ATAMA LİSTESİ 2025

2025 YAŞ toplantısının ardından terfiler belli oldu. Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürerken kararlar duyuruldu. İşte Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi atama listesi:

ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL

Rafet Dalkıran

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL

Ergin Dinç

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

Ertan Uzun

Vedat Öncel

Serkan Gökhan Can

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

Burak Özan

Orhun Atasever

Mert Uysal

Muarrem Özen

Mehmet Sertaç Seymen

Serdar Akkoyun

Selçuk Cumhur Kabasakal

Feyzi Tamer Altuntecim

Bülent Çankaya

Ali Özdilim

Toplam:

1 Orgeneral

1 Korgeneral

3 Tümgeneral

10 Tuğgeneralliğe terfi eden albay