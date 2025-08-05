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 | Sumru Tarhan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı orgeneral, tümgeneral, tuğgeneral terfi kararları belli oldu

YAŞ kararları duyuruldu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi eden tümgeneral, albay ve korgeneraller listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen YAŞ toplantısı sonrasında atama listesi netleşti.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı orgeneral, tümgeneral, tuğgeneral terfi kararları belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 16:09

5 Ağustos günü 12.10'da başlayan toplantısı tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre Komutanlığı eden albay, general, tümgeneral ve orgeneraller belli oldu.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TERFİ ATAMA LİSTESİ 2025

2025 YAŞ toplantısının ardından terfiler belli oldu. Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürerken kararlar duyuruldu. İşte Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi atama listesi:

ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERAL
Rafet Dalkıran

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL
Ergin Dinç

Hava Kuvvetleri Komutanlığı orgeneral, tümgeneral, tuğgeneral terfi kararları belli oldu

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
Ertan Uzun

Vedat Öncel

Serkan Gökhan Can

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
Burak Özan

Orhun Atasever

Mert Uysal

Muarrem Özen

Mehmet Sertaç Seymen

Hava Kuvvetleri Komutanlığı orgeneral, tümgeneral, tuğgeneral terfi kararları belli oldu

Serdar Akkoyun

Selçuk Cumhur Kabasakal

Feyzi Tamer Altuntecim

Bülent Çankaya

Ali Özdilim

Toplam:

1 Orgeneral

1 Korgeneral

3 Tümgeneral

10 Tuğgeneralliğe terfi eden albay

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ETİKETLER
#hava kuvvetleri
#Terfi
#yüksek askeri şura
#Orgeneral
#Korgeneral
#Tümgeneral
#Tuğgeneral
#Aktüel
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