HMGS sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak

29 Eylül 2024 07:56 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 07:58

Hakim, avukat ve savcı olmak isteyen Hukuk Fakültesi mezunlarının mesleki yeterliliklerinin ölçüleceği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) bugün saat 10.15 itibarıyla başlayacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere 17 merkezde gerçekleştirilecek olan HMGS sınavını kazananlar avukatlık stajı, hakim​ ve savcı yardımcılığı sınavına başvuracak.

HMGS SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hukuk Fakültesi mezunlarının mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 29 Eylül Pazar (bugün) saat 10.15 itibarıyla gerçekleşecek. Saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.

HMGS SINAVI KAÇ DAKİKA?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda (HMGS) adaylara, 100 soru için 130 dakika süre tanınacak.

HMGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yayınlanan takvime göre; HMGS sınav sonuçları 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak.

HMGS SINAV MERKEZLERİ NEREDE?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ilk kez 29 Eylül Pazar günü (bugün) 17 ilde bulunan sınav merkezlerinde yapılacak. HMGS sınav merkezleri;

Ankara

İstanbul

İzmir

Adana

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Kayseri

Konya

Malatya

Samsun

Sivas

Trabzon

Van