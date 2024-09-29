HMGS ve İYÖS sınav sonuçları 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak

29 Eylül 2024 12:30 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 09:44

Hakim, avukat, savcı ve idari yargı hakimi olmak isteyen adayların katıldığı HMGS ve İYÖS sınavlarının 29 Eylül Pazar günü yapılmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi.

17 merkezde yapılan HMGS ve İYÖS sınavları yüzlük sistem üzerinden değerlendirilecek olup adaylardan 70 ve üzeri puana sahip olanlar başarılı sayılacak.

HMGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yayınlanan takvime göre; HMGS sınav sonuçları 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak.

İYÖS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) sonuçları 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak.

HMGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

HMGS sınav sonuçları ÖSYM internet sitesi üzerinden 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak.

HAKİM​ OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR, İDARİ YARGI ÖN SINAVINDA BAŞARI NOTU KAÇ?

Adli ve idari yargıda hakim, savcı​ yardımcılığı, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak isteyen Siyasal ve İdari Bilimler iktisat ve maliye bölümü mezunlarının katıldığı HMGS ve İYÖS sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılıyor.