Holding dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor

07 Ekim 2024 11:40 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 11:49

ATV ekranlarında yeni yayınlanacak olan Holding dizisinde çekimler devam ediyor. Dalış sahneleri ile tanıtım fragmanın ses getiren dizinin oyuncu kadrosu da netleşmeye başlıyor. Konusu ilgi çeken dizide Erdal Özyağcılar yer alacak.

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Yeni sezona başlayan dizilerin yanında yayın hayatına yeni başlayacak olan diziler de yer aldı. ATV'de yayınlanacak olan Holding dizisi tanıtım fragmanını yayımladı.

Deniz Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı projenin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. ATV kısa bir tanıtım fragmanı ile yeni projeyi duyurdu.

HOLDİNG KONUSU

ATV'de yayınlanacak olan Holding dizisinde serbest dalış rekortmeni olan bir kadının başarılı holdinglerden bir tanesinin yönetimine geçmek isteyen kız kardeşleri ve mafyaya karşı yaşadığı zorlukları konu olarak ele alıyor.

HOLDİNG OYUNCU KADROSU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sualtı çekimlerinin bitiş tarihi 11 Ekim olarak belirlendi. Kadroda ise Erdal Özyağcılar başta olmak üzere Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu’ya Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Macit Koper, Sadi Celil Cengiz, Ali İl ve Gün Koper gibi isimler yer alıyor.

HOLDİNG NEREDE ÇEKİLİYOR, UYARLAMA MI?

Kaş'ta dalış sahnelerinin çekildiği dizinin diğer sahneleri İstanbul'da çekilecek. Birçok başarılı ismin yer aldığı projenin uyarlama olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.

Şu an sadece tanıtım fragmanı bulunan dizide çekimler sürüyor.