Hudutsuz Sevda 24 Ekim yayın akışında yer aldı

24 Ekim 2024 14:20 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:28

Now TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla beklenirken 24 Ekim yayın akışı belli oldu. TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısından dolayı dün diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı.

İnci Taneleri bugün var mı? 24 Ekim yayın akışı belli oldu

İnci Taneleri bugün var mı? 24 Ekim yayın akışı belli oldu

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu ve Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde heyecan sürüyor.

Dün TUSAŞ tesislerinde yaşanan acı olay sonrasında diziler yeni bölümünü yayınlamadı. Seyirciler ise bu akşam Hudutsuz Sevda var mı, yok mu araştırmaya başladı.

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI 24 EKİM?

23 Ekim günü yaşanan terör saldırısı sonrasında diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. 24 Ekim Perşembe günü yayın akışına göre ise Hudutsuz Sevda dizisi ekranlara gelecek.

Bu akşam Kanal D ekranlarında İnci Taneleri dizisi de yayınlanacak.

NOW TV YAYIN AKIŞI 24 EKİM PERŞEMBE

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

23.45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Dizide yer alan isimler şöyle:

Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut ve Haydar Şişman.