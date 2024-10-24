Hudutsuz Sevda 24 Ekim yayın akışında yer aldı
Now TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla beklenirken 24 Ekim yayın akışı belli oldu. TUSAŞ tesisine düzenlenen terör saldırısından dolayı dün diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı.
Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu ve Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde heyecan sürüyor.
Dün TUSAŞ tesislerinde yaşanan acı olay sonrasında diziler yeni bölümünü yayınlamadı. Seyirciler ise bu akşam Hudutsuz Sevda var mı, yok mu araştırmaya başladı.
HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI 24 EKİM?
23 Ekim günü yaşanan terör saldırısı sonrasında diziler yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. 24 Ekim Perşembe günü yayın akışına göre ise Hudutsuz Sevda dizisi ekranlara gelecek.
Bu akşam Kanal D ekranlarında İnci Taneleri dizisi de yayınlanacak.
NOW TV YAYIN AKIŞI 24 EKİM PERŞEMBE
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
23.45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI
Dizide yer alan isimler şöyle:
Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut ve Haydar Şişman.