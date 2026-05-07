Aktüel
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İdlib'de insani seferberlik: Sadakataşı’ndan 550 aileye gıda desteği!

Sadakataşı Derneği, Suriye’nin İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelere gıda kumanyası ulaştırarak yüzleri güldürdü.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 12:50

Suriye’de yaşanan değişim süreciyle birlikte insani yardım faaliyetlerini hızlandıran Derneği, bölgedeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Dernek ekipleri, kırsalında yer alan Ma'arrat Misrin, Ram Hamdan ve Kafr Yahmul bölgelerindeki mülteci kamplarında kapsamlı bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği, Suriye'deki değişim süreciyle insani yardım faaliyetlerini hızlandırarak İdlib kırsalındaki mülteci kamplarında 550 aileye gıda desteğinde bulundu.
Yardım kapsamında İdlib kırsalındaki Ma'arrat Misrin, Ram Hamdan ve Kafr Yahmul bölgelerindeki mülteci kamplarına gıda kumanyaları dağıtıldı.
Dağıtılan kumanyalar pirinç, makarna, bulgur, un, kahvaltılık ürünler, konserve gıdalar, salça, şeker ve tuz gibi temel gıda maddelerini içeriyordu.
Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Suriye halkına desteklerinin kesintisiz süreceğini belirtti.
Yardım faaliyetlerine destek olmak isteyenler için banka hesap numaraları ve SMS ile bağış bilgileri paylaşıldı.
Çalışmalar kapsamında, temel gıda malzemelerine ulaşmakta güçlük çeken 550 aileye hazırlanan gıda kumanyaları tek tek teslim edildi.

KUMANYALARDA TEMEL İHTİYAÇLAR ÖN PLANDA

Dağıtımı gerçekleştirilen paketler, bir ailenin mutfak ihtiyacını karşılayacak zengin bir içeriğe sahip. Kumanyaların içerisinde şu temel gıda maddeleri yer aldı:

Temel Bakliyat: Pirinç, makarna, bulgur ve un.

Kahvaltılık ve Konserve: Kahvaltılık ürünler ve dayanıklı konserve gıdalar.

Mutfak Gereçleri: Salça, şeker ve tuz.

"SURİYE HALKINA DESTEĞİMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bölgedeki durumun yakından takip edildiğini vurguladı. Özdal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kardeş Suriye halkına destek olmaya devam ediyoruz. Bugün de İdlib’de yaşayan ailelere gıda dağıtımı gerçekleştirdik. Suriye halkına yardım ulaştırmayı sürdüreceğiz."

Sadakataşı, bölgedeki kalıcı ve acil yardım projeleriyle Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

DESTEK OLMAK İÇİN;

Sadakataşı’nın Suriye yardım çalışmalarına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca SURİYE yazıp 2989'a SMS göndererek 50 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinde dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.

