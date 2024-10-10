İnfaz koruma memuru (Gardiyan) alımı için 2024 KPSS türü ve puanı belli oldu

10 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:20

KPSS sınavlarının sonlanmasının ardından milyonlarca vatandaş gardiyan alımı 2024 ne zaman beklemeye başladı. P94 puan türü ile alım yapacak olan pozisyon için başvuracak kişiler başvuru şartlarını ve KPSS tavan ve taban puanını araştırdı.

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı için KPSS şartı aranıyor! En az kaç puan gerektiği belli oldu

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı için KPSS şartı aranıyor! En az kaç puan gerektiği belli oldu

İnfaz Koruma Memuru olmak isteyenlerin gündeminde 2024 alımlarının ne zaman olacağı yer aldı. Binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS​ sınavları sonrasında gardiyan nasıl olunur, kaç puan gerekiyor merak edilmişti.

Adalet Bakanlığı​ tarafından 2018 yılında yayınlanan kılavuza göre başvuru şartları da gündemde yer aldı.

GARDİYAN ALIMI NE ZAMAN 2024?

KPSS sınavlarının sonlanmasıyla beraber puanlar da erişime açıldı. 2024 senesinde alımların tarihi henüz duyurulmazken adaylar, P94 puan türü ile başvuru yapabilecekler. Bakanlık tarafından henüz kılavuz yayınlanmazken kısa sürede açıklanması bekleniyor. Kılavuz sonrasında alımlar puanlara göre belli olacak.

İNFAZ KORUMA MEMURU KPSS TÜRÜ VE PUAN SINIRI NEDİR?

İnfaz Koruma Memuru olmak isteyenler Lisans için KPSS P93, Ön lisana P93 ve Ortaöğretim P94 puan türüne göre alımlara katılacak.

Adaylar için en az 70 puan zorunluluğu bulunuyor.

GARDİYAN NASIL OLUNUR, ŞARTLARI NEDİR?

Adalet Bakanlığı sitesinde yer alan 2018 kılavuzuna göre genel şartlar şöyle:

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.), Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Bakanlık tarafından yayınlanan 2018 kılavuzuna göre özel şartlar arasında erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.) şartı yer alıyor.