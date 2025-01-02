Inter-Atalanta maçı hangi kanalda? Yarı final mücadelesinde muhtemel 11'ler belli oldu

02 Ocak 2025 17:15 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:30

İtalya Süper Kupa yarı final mücadeleleri kapsamında Inter ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Maç TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. Maç kadrosunun ise ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Bugün maç var mı? 2 Ocak Perşembe akşamı karşılaşma programı belli oldu

Bugün maç var mı? 2 Ocak Perşembe akşamı karşılaşma programı belli oldu

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter farklı kazandı

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter farklı kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad​'da bulunan Kingdom Arena Stadyumu'nda oynanacak olan İtalya Süper Kupa yarı final mücadelesinin başlamasına kısa bir süre kaldı.

Futbolseverler tarafından Inter-Atalanta maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor.

INTER-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Süper Kupa yarı final mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Inter-Atalanta karşılaşması, TRT Spor​ ekranlarında yayınlanacak.

Mücadeleyi kazanan takım yarın (3 Ocak 2025 Cuma) günü oynanacak Juventus-Milan eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

İtalya Süper Kupa final maçı ise 6 Ocak 2025 Pazartesi günü oynanacak.

INTER-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Atalanta karşılaşması bugün (2 Ocak 2025 Perşembe) saat 22.00'de başlayacak.

İtalya Süper Kupa'yı son 3 senedir Inter kazanıyor. Atalanta'nın ise henüz süper kupayı hiç müzesine götüremedi.

INTER-ATALANTA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LERİ

Inter'de karşılaşma öncesinde Rafaele Di Gennaro, Francesco Acerbi, Matteo Darmian ve Benjamin Pavard'ın sakatlığı bulunuyor.

Atalanta'da ise Gianluco Scamacca, Mateo Retugui ve Juan Cuadrado karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Zaniolo, Lookman; De Ketelaere