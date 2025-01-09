İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 bursluluk sınavı takvimi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

09 Ocak 2025 21:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 21:48

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2025 İOKBS başvuru tarihi sınava girecek öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor.