İOKBS başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 bursluluk sınavı takvimi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2025 İOKBS başvuru tarihi sınava girecek öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının 27 Nisan'da yapılacağını açıklamıştı.
Sınava girecek öğrenciler ve velileri sınav başvuru tarihinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıflar ile Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin girebileceği İOKBS 2025 sınavının başvuru tarihleri henüz netleşmedi.
Ancak 2024 yılında yapılacak sınavın başvuru tarihleri 13 Şubat - 1 Mart aralığı olarak belirlenmişti. Başvuru tarihlerinin 2025’te de Şubat ayının ortalarında başlatılması bekleniyor.
2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak 2025 İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Sınavda toplamda 100 soru soruluyor ve öğrenciler 120 dakika süre veriliyor.
Başvuru işlemleri ise MEB resmi sitesi http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek.