iPhone 16 Pro Max, 6,8 inç ile en büyük Apple telefonu, tüm telefonlar içerisinde ise en geniş ekran boyutuna sahip cihaz olacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
06 Haziran 2024 19:02 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:01
pple, 6,8 inçlik ekranıyla en büyük telefon olan iPhone 16 Pro Max'i tanıtmaya hazırlanıyor. Bu model, tüm telefonlar arasında en geniş ekran boyutuna sahip olacak ve dünyanın en ince çerçeveleriyle dikkat çekecek.
Apple, akıllı telefon dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.
Şirket, iPhone 16 Pro Max'in 6,8 inçlik ekranıyla bugüne kadar ürettiği en büyük telefonu tanıtacak.
Bu yeni model, sadece Apple’ın değil, tüm akıllı telefonlar arasında en geniş ekran boyutuna sahip cihaz olacak.
Apple, iPhone 16 Pro Max’te ekran kasa oranında büyük bir yeniliğe imza atacak.
Ekran çerçeveleri 1,153 mm kalınlığında çerçevelerle kullanıcılarına sunacak.
Bu özellik, iPhone 16 Pro Max’i dünyanın en ince çerçevelerine sahip akıllı telefonu yapacak.
Mevcut iPhone 15 Pro Max’in 6,7 inçlik ekranına kıyasla oldukça büyük bir artış anlamına geliyor.
Kaynak: TGRT Haber