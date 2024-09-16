iPhone XR ve üstü cihazlara gelecek olan iOS 18 bugün saat 20.00'de çıkacak
ABD'li teknoloji devi Apple geçtiğimiz aylarda iOS 18 işletim sistemini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından iOS 18'in ne zaman, saat kaçta çıkacağı ve hangi cihazlara geleceği gündem oldu. Yeni işletim sisteminin Türkiye'de erişime açılacağı saat açıklandı.
Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple, 9 Eylül tarihinde düzenlediği "Glowtime" adlı etkinlik ile yeni akıllı telefon serisi iPhone 16'ları tanıttı.
Yeni cihazların tanıtılmasının ardından daha önce iOS 18 işletim sisteminin ne zaman, saat kaçta çıkacağı ve hangi cihazlara geleceği ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
İOS 18 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?
Apple iOS 18 güncellemesini bugün (16 Eylül) itibarıyla bütün kullanıcılarına dağıtacak.
Türkiye'de iOS 18 güncellemesi saat 20.00'den itibaren kullanıma sunulacak.
Kullanıcılar cihazlarında yeteri kadar yer olduğu taktirde güncellemeyi yaparak cihazlarını bir üst işletim sistemine güncelleyebilecek.
İOS 18 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?
Apple cihazlarına uzun süre işletim sistemi desteği vermesiyle biliniyor.
iOS 18 güncellemesini de 12 Eylül 2018 yılında tanıttığı iPhone XR cihazına da sunacağını açıkladı.
Apple'ın iOS 18 güncellemesini getireceği bütün cihazları ise şöyle:
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE 3. nesil
- iPhone SE 2. nesil