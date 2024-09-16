iPhone XR ve üstü cihazlara gelecek olan iOS 18 bugün saat 20.00'de çıkacak

16 Eylül 2024 08:48 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:07

ABD'li teknoloji devi Apple geçtiğimiz aylarda iOS 18 işletim sistemini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından iOS 18'in ne zaman, saat kaçta çıkacağı ve hangi cihazlara geleceği gündem oldu. Yeni işletim sisteminin Türkiye'de erişime açılacağı saat açıklandı.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple, 9 Eylül tarihinde düzenlediği "Glowtime" adlı etkinlik ile yeni akıllı telefon serisi iPhone 16'ları tanıttı.

Yeni cihazların tanıtılmasının ardından daha önce iOS 18 işletim sisteminin ne zaman, saat kaçta çıkacağı ve hangi cihazlara geleceği ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İOS 18 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Apple iOS 18 güncellemesini bugün (16 Eylül) itibarıyla bütün kullanıcılarına dağıtacak.

Türkiye'de iOS 18 güncellemesi saat 20.00'den itibaren kullanıma sunulacak.

Kullanıcılar cihazlarında yeteri kadar yer olduğu taktirde güncellemeyi yaparak cihazlarını bir üst işletim sistemine güncelleyebilecek.

İOS 18 HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Apple cihazlarına uzun süre işletim sistemi desteği vermesiyle biliniyor.

iOS 18 güncellemesini de 12 Eylül 2018 yılında tanıttığı iPhone XR cihazına da sunacağını açıkladı.

Apple'ın iOS 18 güncellemesini getireceği bütün cihazları ise şöyle:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max