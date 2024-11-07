İsmail Jakobs'un Galatasaray-Tottenham maçında neden oynamadığı gündem oldu

07 Kasım 2024 15:02 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:19

Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi kapsamında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada İsmail Jakobs'un neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İsmail Jakobs sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymeyeceği iddia edildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında bugün (7 Kasım 2024 Perşembe) saat 20.45'te Galatasaray ile Tottenham, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların yeni transferi İsmail Jakobs oynamayacağı iddia edildi.

Taraftarlar tarafından Galatasaray-Tottenham maçında İsmail Jakobs neden oynamayacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

İSMAİL JAKOBS GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

İsmail Jakobs, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanan Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp taraıfndan yapılan resmi açıklamaya göre İsmail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle İsmail Jakobs'un Galatasaray-Tottenham maçında oynaması beklenmiyor.

İSMAİL JAKOBS SAKATLIK DURUMU

İsmail Jakobs'un sakatlığının ardından en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılılar tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır."